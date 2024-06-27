Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:39

Güncelleme: 27.06.2024 - 13:39

Trabzonspor kadrosuna kattığı Ozan Tufan için Hull City'e ödeyeceği bonservisi ve yıllık maliyetini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada Ozan Tufan için Hull City'e 2 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Ozan Tufan'ın kazanacağı senelik ücret:

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.