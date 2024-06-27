Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Hull City'e 2 milyon euro bonservis ödeneceğini ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trabzonspor kadrosuna kattığı Ozan Tufan için Hull City'e ödeyeceği bonservisi ve yıllık maliyetini açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada Ozan Tufan için Hull City'e 2 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı.
Ayrıca Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Ozan Tufan'ın kazanacağı senelik ücret:
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
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