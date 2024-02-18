Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:59

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-0 kazanırken goller; 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Pendikspor 0-2 Trabzonspor

90' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Bardhi ve Visca giren oyuncular Efe ve Göktan.

89' Mendy kendi yarı sahasından topla çıktı ancak Onuachu'ya verdiği pasta Onuachu'nun geri pasında savunma araya girdi ve topu kazandı.

88' Trabzonspor'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Enis giren oyuncu Onuachu.

87' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Halil ve Gökcan giren oyuncular Efe ve Erdem Özgenç.

86' Sol kanattan topla birlikte gelen Visca şutunu çekti ancak top savunmadan geri döndü.

82' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Trezeguet giren oyuncu Pepe.

80' GOL | Bardhi'nin pasında topla buluşan Meunier sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını açtı. Altı pasta topa iyi yükselen Enis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

77' Pendikspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Badou Ndiaye ve Abdoulay Diaby giren oyuncular Leandro Kappel ve Arnaud Lusamba.

73' GOL | Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top altı pasın içinde Trezeguet'in önüne düştü. Trezeguet sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

70' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Meunier ortasını açtı ancak Enis topa vuramadan Ndiaye araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

68' Sol kanattan topla gelen Trezeguet topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

64' Trabzonspor çok etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Bardhi çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top yakın direğin yanından auta çıktı.

60' Trabzonspor etkili geldi. Uğurcan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Visca sağ kanattan geldi ve pasını Bardhi'ye verdi. Bardhi ceza sahası yayında boş olan Berat'a pasını verdi ancak Berat'ın vuruşu üstten auta çıktı.

57' Net fırsat kaçtı. Nuno'nun ortasında altı pasın içerisinde boş kalan Alpaslan'ın vuruşu yandan auta çıktı.

56' Meunier, Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Midstjö topu ortaladı fakat Gökcan'ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

47' Diaby sol kanattan hızlı geldi ve ortasını açtı ancak Mendy araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

46' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Fernandez giren oyuncu Umut Güneş.

45' Diaby, Halil'in pasında ceza sahasına girdi ancak şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

43' Mendy topla birlikte sol kanattan geldi ancak Trezeguet'e pası vermek isterken top doğrudan taca çıktı.

40' Diaby sol kanattan topla çıktı ancak Meunier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

35' Visca orta alandan hızlı geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ama kaleci Erdem topu köşeden çıkarttı.

29' Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

26' Pendikspor penaltı kazandı. Badou Ndiaye'nin ceza sahasına gönderdiği topta Halil çalımla Meunier'i geçerken hakem oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi.

22' Fredrik Midtsjö kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top yandan auta çıktı.

19' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan hızlı çıkan Halil ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Kale ağzında topla buluşan Thiam'ın şutu üstten auta çıktı.

14' Visca'nın ortasında kaleci Erdem ile Fernandez hava topu mücadelesinde çarpıştı. Sağlık ekipleri Fernandez için sahada.

9' Trezeguet, Enis ile girdiği verkaç sonrasında son çizgiye kadar indi ancak ortasını açarken dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

5' Sol kanattan topla gelen Diaby ceza sahasına hareketlenen Halil'e ortasını açtı ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Halil şansını uzaklardan denedi ancak köşeye giden top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.