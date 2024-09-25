Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:13

Trabzonspor, internet sitesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2024 ve 24.09.2024 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Etiketler: #trabzonspor #PFDK #TFF #Trendyol Süper Lig
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