Trabzonspor, Posch ve Boyata için temasları hızlandırdı
Yeni sezonda alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, stoper arayışlarını sürdürüyor.Bordo-Mavililerin gündemindeki isimler ise Hoffenheim’den Stefan Posch ve Dedryck Boyata.
Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda mücadele için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Karadeniz ekibinde gözler stoper transferine çevrildi. Bordo-Mavililerin gündemindeki isimlerden biri Hoffenheim’den Stefan Posch. 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu ve kulübüyle temaslar devam ediyor. Bir diğer aday ise Dedryck Boyata. 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu için Hertha Berlin kulübüne fiyat soruldu. Bordo-Mavililerin 2.5 milyon Avro’ya kadar çıkabileceği belirtildi. Adaylardan Sassuololu Kaan Ayhan ve Real Betisli Bartra ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.
GERVINHO ARIS’E DOĞRU
Trabzonspor, Fildişili kanat oyuncusu Gervinho’nun ayrılığına onay verdi. Tecrübeli futbolcu, Yunanistan Ligi ekibi Aris ile görüşüyor. Gervinho, Aris’le anlaşırsa Bordo-Mavililer ayrılık konusunda sorun yaratmayacak. Transferin bugün netleşmesi bekleniyor.
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