Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:39
Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Fırtına, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına bugün çıkıyor. Bordo-mavililer, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya'nın Kranj kentinde oynanacak hazırlık maçı TSİ 18.30'da başlayacak

TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.


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