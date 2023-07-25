Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.
Fırtına, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına bugün çıkıyor. Bordo-mavililer, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovenya'nın Kranj kentinde oynanacak hazırlık maçı TSİ 18.30'da başlayacak
TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi...
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Hakkımı helal etmiyorum
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- O saldırganla ilgili yeni gelişme