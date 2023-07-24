Trabzonspor'a Mislav Orsic'ten kötü haber

Süper Lig ekibi Trabzonspor’un pazar günü yapılan antrenmanında sakatlanan Hırvat futbolcu Mislav Orsic’in dün ve bu sabah yapılan kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:51
Trabzonspor'a Mislav Orsic'ten kötü haber
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Trabzonspor'da pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda Mislav Orsic, Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı.

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İdmana devam edemeyen Orsic, sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edilen oyuncunun bu akşam MR'ı çekilecek ve kesin tanı konulması durumunda 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


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