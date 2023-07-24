Trabzonspor'dan Mislav Orsic kararı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in son durumunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:31
Trabzonspor'dan Mislav Orsic kararı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in durumu belli oldu.

AMELİYAT KARARI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

2.4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


Mislav Orsic trabzonspor sakatlık

İlgili Haberler

Trabzonspor'a Mislav Orsic'ten kötü haber

Trabzonspor'a Mislav Orsic'ten kötü haber
Trabzonspor'da Mislav Orsic antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da Mislav Orsic antrenmanda sakatlandı
Trabzonspor’da değişim zamanı

Trabzonspor’da değişim zamanı

En Çok Okunan Haberler