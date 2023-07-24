Trabzonspor'dan Mislav Orsic kararı!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:31

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in durumu belli oldu.

AMELİYAT KARARI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

2.4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.