Trabzonspor'dan Mislav Orsic kararı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in son durumunu açıkladı.
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in durumu belli oldu.
AMELİYAT KARARI
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
2.4 MİLYON EURO'YA ALINDI
Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
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