Trabzonspor, Samsun’u deplasmanda Onuachu ve Muçi’yle yendi: Derbi fırtınası

Trendyol Süper Lig’deki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 yendi. 23. dakikada Muçi’nin asistini Onuachu, kafayla ağlara gönderdi.
Onuachu’nun 38. dakikadaki golü ofsayt, 55’teki golü ise öncesindeki faul gerekçesiyle iptal edildi. 59’da Samsunspor‘da Ndiaye’nin golü ofsayt nedeniyle sayılmadı.
81. dakikada Umut’un asistini Onuachu ağlara gönderdi. Nijeryalı forvet bu sezonki 15. golünü attı. 90. dakikada Samsunlu Soner’in elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Muçi gole çevirdi, Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı: 0-3. Sakat Visca, Savic ve Zubkov kadroda yoktu.
Maç öncesi Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunuldu.