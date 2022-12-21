Trabzonspor Samsunspor karşısında rahat turladı!

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 21:18
Trabzonspor Samsunspor karşısında rahat turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Umut Bozok, 28 ve 79. dakikalarda Naci Ünüvar kaydetti.

Bordo mavili ekip bu sonuçla birlikte adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor, ilk lig maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 1. Lig ekibi Samsunspor ise sahasında Adanaspor'u konuk edecek.


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