Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. turunda kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor naklen yayımlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok
Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque
67. KEZ KARADENİZ DERBİSİ
Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geliyor. İki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 41, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başardı. Taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzon'daki oynanan maçların 28'ini kazanan Trabzonspor 4 maçı kaybederken 2 maç ise berabere tamamlandı.
TRABZONSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bordo mavili ekip, Süper Lig'e verilen aradan hemen önce oynadığı 2 resmi maçın yanı sıra oynadığı son 3 hazırlık maçında da galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'de Konyaspor'la 2-2 ve Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra lige verilen arada 3 hazırlık maçı yaptı. Hull City ile 1-1 beraberek kalan Trabzonspor, Crystal Palace'la 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.
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