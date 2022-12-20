Trabzonspor, kupada Yılport Samsunspor'u konuk edecek
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor, 21 Aralık Çarşamba günü (yarın) Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'