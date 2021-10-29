29 Ekim 2021 Cuma, 22:24

Trabzonspor Rizespor’u yenip zirve inadını sürdürdü.

Yılların spor yazarı Osman Korkmazel, Trabzonspor- Rizespor maçını yorumladı.



İşte Osman Korkmazel’in görüşleri şöyle:



''Trabzonspor seriye bağladı. Ligin 10’ncu haftası, Trabzonspor (7G 3B) liderliğe fark yaratarak oturdu. Bunun açık göstergesi Abdullah Avcı’nın 1’5 yılda, takım bütünlüğünü ve baskın oyunu rayına oturtması… Dün gece Karadeniz derbisinde, yine bilindik formatını işleve soktu. Ancak Bakasetas ve Nwakaeme’nin sakatlığı tam atlamaması nedeniyle kulübede oturmaları, sekte vuruyordu formatına. Buna M.Hamsik’in sıklıkla pas hataları da eklenince, hücumda zayıf kalıyorlardı. Buna karşılık 7’nci haftada Çaykur Rizespor’un başına geçen Hamza Hamzaoğlu da, geçen hafta ilk kez takımını 3 puanla tanıştırmanın etkisiyle ekibini kontrollü oyuna yönlendirdi, 16’ncı dk. dan sonra da kontra çıkışlar ile de gol arama peşindeydi oyuncuları. Nitekim bu ani çıkışlar sonucunda penaltı ile golü de buldular. Avcı, durmadı tabii ‘göbekten delin’ talimatı verdi oyuncularına. Djaniny’nin ısrarcılığıyla da penaltıdan 1-1’e getirdiler skoru. İkinci yarı neler olur? İki önemli eksikten biri girmeli. Evet Nwakaeme ile başlarken, sarı kartlı Berat’ı dışarı alması yerinde değişimdi. Çaykur Rizespor ilk yarının ilk 20 dk. lık düzenini aynen sürdürüyordu. Vee 65’de Bakasetas oyunda. Hamza hoca kenardan, ‘kontra çıkış’ işaretleri yapıyor. 2 dk. geçmedi ki, hızlı akımda Pohjanpalo müthiş bir fırsat yakaladı; Uğurcan iyi çıkardı. Tempo artıyor bu kez Trabzonspor saldırıda, kazanılan korner ve Nwakaeme’nin tilki kurnazlığı golü. Tribünler coştu, müthiş bir uğultu. Usta ayaklar girince, işler nasıl değişiyor. Ç. Rizespor son 7 dk. hücumu aklına sokup gol arıyor da, Trabzonspor’un tecrübeli ayakları oyunu soğutuyor. Bir 3 puan daha geldi ve üst üste 4’ncü galibiyet. Seriye bağladılar işi …''