Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:22
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. 

MUHTEMEL 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Kvet, Koita, N'Jie, Manaj

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Mehmet Can Aydın'ın durumu maç saatinde belli olacak. 

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.


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