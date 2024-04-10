Trabzonspor maçı öncesi Sivasspor'da 3 eksik

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:31
Trabzonspor maçı öncesi Sivasspor'da 3 eksik
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'in, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlandığı belirtildi.

Futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinde sağ kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın ise dün yapılan antrenmanda sol el bileğine darbe aldığı ifade edilerek, oyuncuya yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği kaydedildi.

Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın da tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiği belirtildi.


Sivasspor haberleri trabzonspor haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Sivasspor 3 puanı tek golle aldı! Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor 3 puanı tek golle aldı! Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük
Sivasspor hazırlık maçında 3 golle kazandı!

Sivasspor hazırlık maçında 3 golle kazandı!
Sivasspor'dan Fatih Karagümrük maçı açıklaması

Sivasspor'dan Fatih Karagümrük maçı açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'

Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Yapay zekanın insanlığı bitirme ihtimali yüzde 99,99

Yapay zekanın insanlığı bitirme ihtimali yüzde 99,99
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi

Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu