Trabzonspor'dan flaş TFF açıklaması: 'Edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek...'

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futboluyla ilgili oldukça flaş açıklamalar yaptı. Doğan, "Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:03
Trabzonspor'dan flaş TFF açıklaması: 'Edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek...'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik bayram mesajında Türk futboluyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu. İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon… Bunun adına da, istedikleri olduğu zaman 'adalet', olmadığında ise 'adaletsizlik' dediler" ifadelerini kullanan Ertuğrul Doğan, "Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu da, Merkez Hakem Kurulu da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor. Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki; bu utanç verici dönemin sonuna geldik. Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Trabzonsporlular;

Öncelikle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; aileniz ve tüm sevdiklerinizle beraber sağlık, neşe, bolluk ve bereket dolu bir yaşam dilerim.

Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu. İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon… Bunun adına da, istedikleri olduğu zaman 'adalet', olmadığında ise 'adaletsizlik' dediler.

Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu da, Merkez Hakem Kurulu da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor.

Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki; bu utanç verici dönemin sonuna geldik. Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz.

TFF'de ve MHK'de değişimi ilk savunan kulüp olduğumuzun bilinci ve sorumluluğu içerisinde bu 'yalancı' değişimler ve değişimcilere tüm kapıları kapattıracağız.

Anadolu Kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız. Bu yolda İstanbul Kulüplerinden gelen dayatmalara ve emrivakilere asla destek olmayacak, 'evet' demeyeceğiz.

Bu 'adaletsiz' sezonu üçüncülükle tamamlamak üzereyiz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da müzemize götüreceğiz.

Yeni sezon için, tıpkı şampiyon olduğumuzda yaptığımız gibi çok erken başlattığımız disiplinli çalışmalarla mali dengemizi koruyan, iddialı bir takım oluşturuyoruz.

Bu sezon gösterdi ki, futbol dışındaki rakipler de çok güçlü.

Bu yüzden bunlara da karşı, gerçek adaleti, güçlü bir temsiliyeti ve dürüstlüğün dışına çıkanı durdurmaya gücü yeten bir hakimiyeti asla göz ardı etmeyeceğiz.

Bayram vesilesi sizlere en içten duygularımı bir kere daha bizzat aktarmak istedim.

Her zamanki gibi bu kulübün gerçek sahipleri olan sizlerin, gönülden Trabzonsporluların yanımızda olduğunu biliyoruz.

Bizim de üzerimize düşeni fazlası ile yapacağımız yeni sezonu şimdiden sabırsızlıkla beklediğimizi ifade eder, bir kez daha Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Sevgi ve saygılarımla."


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