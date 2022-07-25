Trabzonspor, tek golle mağlup oldu!
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi.
Avusturya'daki ilk maçta Torino'ya 3-0'lık skorla kaybeden Trabzonspor, Empoli karşısında da sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren tek golü mücadelenin 13. dakikasında Mattia Destro kaydetti.
Bu maçla birlikte hazırlık maçlarını tamamlayan Trabzonspor, Süper Kupa maçı için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Süper Kupa'da 30 Temmuz Cumartesi günü Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı