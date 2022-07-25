Trabzonspor, tek golle mağlup oldu!

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:41

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi.

Avusturya'daki ilk maçta Torino'ya 3-0'lık skorla kaybeden Trabzonspor, Empoli karşısında da sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren tek golü mücadelenin 13. dakikasında Mattia Destro kaydetti.

Bu maçla birlikte hazırlık maçlarını tamamlayan Trabzonspor, Süper Kupa maçı için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Süper Kupa'da 30 Temmuz Cumartesi günü Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.