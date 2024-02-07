Trabzonspor Thomas Meunier transferini resmen açıkladı: Sözleşme şartları belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:09
Trabzonspor Thomas Meunier transferini resmen açıkladı: Sözleşme şartları belli oldu!
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Trabzonspor, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

Belçika Milli Takımı formasını 62 kez terleten Thomas Meunier, ülkesinin takımlarından Virton'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla 5 sezon Club Brugge, 4 sezon Paris Saint-Germain ve 4.5 sezon Borussia Dortmund'da oynadı. Tecrübeli sağ bek sezonun ilk yarısında sarı-siyahlı formayı 8 maçta terletti.


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