Trabzonspor, 1-0 önde götürdüğü Karadeniz derbisinde 89. dakikada yediği golle evinde Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı. Lige 3’te 3’le başlayan BordoMavililer ilk kez puan yitirdi. 16. dakikada Zubkov’un ortasını Onuachu, kafayla ağlara gönderdi. Nijeryalı, ligde bu sezon 2. golünü attı. İlk yarıda Pina, 2. devrede Augusto sakatlanarak oyundan çıktı. 29. dakikada Zeki’nin kornerden gelen topunu Tomasson tamamladı. Onuachu, meşin yuvarlağı çizgi önünde kafayla uzaklaştırdı. 37. dakikada Augusto’nun şutu direkten döndü. 65. dakikada Trabzonspor’un kazandığı penaltı, VAR’dan iptal edildi. 89. dakikada Moundilmadji, Savic’in önünde topu ağlara gönderdi: 1-1.
Trabzonspor’u Samsun durdurdu
1.09.2025 04:00:00
Güncellenme:
Hayri Güner
