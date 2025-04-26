Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde Salzburg’u yenip finale yükseldi: Bordo-Mavi destan

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:28

Bordo-Mavililer, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya takımı Salzburg’u 2-1 yenerek finale yükseldi. Karadeniz ekibi, 28 Nisan’da İsviçre’de oynanacak finalde Barcelona ile karşılaşacak. Fırtına, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayacak ilk Türk takımı oldu. Salzburg’un 39. dakikada kazandığı penaltıda Lukic topu auta gönderdi. 73. dakikada Yiğit Kemal Turan, ceza sahası dışından şık bir golle Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Salzburg 84’te kornerdeki karambolde Mellberg’le skora denge getirdi: 1-1. Ve dev maçta son sözü 89. dakikada Boran Başkan söyledi. Karadeniz ekibi Boran’ın golüyle 2-1 üstünlük kurup adını finale yazdırdı.