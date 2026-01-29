Trabzonspor, Umut Nayir transferini resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Trabzonspor, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, Konyaspor'dan santrfor Umut Nayir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Umut Nayir ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün açıklaması şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."

UMUT NAYİR KİMDİR?

Kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Umut Nayir, birçok farklı takımda forma giydi.

Türkiye'de 2012'de başladığı kariyerinde Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor, Beşiktaş, Ümraniyespor, Giresunspor, Fenerbahçe ve Pendikspor takımlarında yer aldı.

2024-25 sezonundan itibaren Konyaspor formasını terleten Umut, geçen dönem 39 maçta 8 gol 1 asist yaparken, bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maçta 8 gol 3 asist istatistiklerine ulaştı.