Trabzonspor, uzatmalarda turladı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 23:23

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 23:23

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Ümraniyespor, 12. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti.

Trabzonspor, kupaya veda etmek üzereyken 90+3'te Vitor Hugo'nun kafa golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Tasos Bakasetas, 101. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Yusuf Yazıcı, 104. dakikada attığı golle Trabzonspor'u öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, 111. dakikada penaltı vuruşunu ağlara göndererek farkı artırdı. Maxi Gomez, 114. dakikada skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupada çeyrek finale kalmayı başardı. Ümraniyespor'un ise kupa yolculuğu sona erdi.

Trabzonspor, mücadelesine ligde oynayacağı İstanbulspor maçı ile devam edecek. Ümraniyespor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.