Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:51
Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması dolayısıyla kurula sevk edildiği aktarıldı.


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