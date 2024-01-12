Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:51

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması dolayısıyla kurula sevk edildiği aktarıldı.