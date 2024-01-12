Trabzonspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması dolayısıyla kurula sevk edildiği aktarıldı.
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