Trabzonspor'a Thomas Meunier müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Thomas Meunier idmana çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:50
Trabzonspor'a Thomas Meunier müjdesi!
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Trabzonspor, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, şut çalışması ile tamamlandı.

Bordo mavili ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

THOMAS MEUNIER GELİŞMESİ

Antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayan Thomas Meunier Trabzonspor'un son antrenmanına katıldı. Belçikalı yıldızın Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor.


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