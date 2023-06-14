Trabzonspor'a yeni sağ bek!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:46

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:48

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor.

BJELICA İSTİYOR

Bordo-mavililer, Celta Vigo ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan İspanyol sağ bek Hugo Mallo ile görüşüyor.

Hugo Mallo

Bjelica’nın 31 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.