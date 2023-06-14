Trabzonspor'a yeni sağ bek!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda İspanyol futbolcu Hugo Mallo ile ilgileniyor.

Hayri Güner
Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:46
Trabzonspor'a yeni sağ bek!
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Trabzonspor, teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor.

BJELICA İSTİYOR

Bordo-mavililer, Celta Vigo ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan İspanyol sağ bek Hugo Mallo ile görüşüyor.

Hugo Mallo

Bjelica’nın 31 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.


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