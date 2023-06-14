Trabzonspor'a yeni sağ bek!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda İspanyol futbolcu Hugo Mallo ile ilgileniyor.
Trabzonspor, teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor.
BJELICA İSTİYOR
Bordo-mavililer, Celta Vigo ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan İspanyol sağ bek Hugo Mallo ile görüşüyor.
Hugo Mallo
Bjelica’nın 31 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
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