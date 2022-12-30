Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: '8-10 tane krampon var'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasında zor anlar yaşayan oyuncularına tepki gösterdi. Avcı, "Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 11:49
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: '8-10 tane krampon var'
Abone Ol google-news

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bordo-mavili oyuncuları eleştirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Bartra'nın hem yenilen ilk golde hem de kırmızı kart görmeden önce ayağı kaymıştı.

Maç içinde birçok pozisyonda farklı oyuncular da aynı sorunu yaşadı.

Abdullah Avcı

"8-10 TANE KRAMPON VAR"

Takvim'in haberine göre Avcı, bunun izahının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi:

"Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek." 


abdullah avcı trabzonspor Fatih Karagümrük

En Çok Okunan Haberler