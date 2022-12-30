Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: '8-10 tane krampon var'
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasında zor anlar yaşayan oyuncularına tepki gösterdi. Avcı, "Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bordo-mavili oyuncuları eleştirdi.
VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Bartra'nın hem yenilen ilk golde hem de kırmızı kart görmeden önce ayağı kaymıştı.
Maç içinde birçok pozisyonda farklı oyuncular da aynı sorunu yaşadı.
Abdullah Avcı
"8-10 TANE KRAMPON VAR"
Takvim'in haberine göre Avcı, bunun izahının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi:
"Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Seçim tarihini belirlediler
- Doğalgazda indirim
- SGK'den EYT düzenlemesi açıklaması
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'