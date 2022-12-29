Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
Trabzonspor, sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı. Visca, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 geride tamamlarken, ikinci yarının başında Edin Visca’nın sakatlığı ile şok yaşadı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Karagümrük’ün sol beki Münir Levent Mercan’ın müdahalesiyle yerde kalan Visca, sol omzunun üzerine düştü. Yere düştükten sonra elini omzuna götüren Visca, kenar yönetime kırık olduğunu iletti.
VİSCA AMELİYAT OLDU!
Trabzonspor'dan Visca'nın durumuna ilişkin bir açıklama yayımlandı.
Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 29, 2022
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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