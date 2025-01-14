Trabzonspor'da ayrılık: Enis Bardhi
Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
Sports Digitale'in aktardığı bilgiye göre Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.
Haberde, Kuzey Makedonyalı futbolcu ile Espanyol, Rayo Vallecano, Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgilendiği belirtildi.
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.
Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta Wolves Vilnius'u devirdi
EuroCup A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, evinde Wolves Vilnius'u 79-77 mağlup etti ve gruptaki 8. galibiyetini aldı.
Etiketler: #trabzonspor #Enis Bardhi #transfer
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