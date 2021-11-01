Trabzonspor'da değişim zamanı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:32

Süper Lig'de 27 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 haftayı 8 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan bordo-mavililer, güçlü rakibini yenip hem milli araya moralli girmek hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre,Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın baştan işi sıkı tuttuğu ve çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Dünü izinli geçirecek olan Fırtına bugün yeniden çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.Beşiktaş maçı öncesi bordo-mavililerde tek can sıkan konu ise eksikler. Kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho ve Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Koita'nın ise takımla birlikte çalışmalarda yer almayı Avcı'nın az da olsa elini güçlendirdi.

Fenerbahçe ile oynan karşılaşmada sakatlık geçiren Brezilyalı sağ bek Peres ise önceki günkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı. Peres'in milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor. Sakatlıklar ve kart cezası nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş karşılaşmasında Edgar Ie'nin yerine savunmada Denswil ya da Hüseyin'e forma vermesi bekleniyor.