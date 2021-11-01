Trabzonspor'da değişim zamanı
Beşiktaş'ı yenerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de milli araya moralli girmek isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı eksikler nedeniyle 11'inde zorunlu değişikliğe gidecek.
Süper Lig'de 27 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 haftayı 8 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan bordo-mavililer, güçlü rakibini yenip hem milli araya moralli girmek hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.
Milliyet gazetesinin haberine göre,Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın baştan işi sıkı tuttuğu ve çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Dünü izinli geçirecek olan Fırtına bugün yeniden çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.Beşiktaş maçı öncesi bordo-mavililerde tek can sıkan konu ise eksikler. Kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho ve Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Koita'nın ise takımla birlikte çalışmalarda yer almayı Avcı'nın az da olsa elini güçlendirdi.
Fenerbahçe ile oynan karşılaşmada sakatlık geçiren Brezilyalı sağ bek Peres ise önceki günkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı. Peres'in milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor. Sakatlıklar ve kart cezası nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş karşılaşmasında Edgar Ie'nin yerine savunmada Denswil ya da Hüseyin'e forma vermesi bekleniyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- Hülya Avşar'dan 'Fatma Girik' açıklaması
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' açıklaması
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin peş peşe açıklamalar
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Dikkat! AFAD uyardı: Sel ihtimali var
- Anket şirketi sahibinden Soylu'ya yanıt
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması
- Okullar ne zaman kapanacak?