Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sakatlandı!
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta Dorukhan Toköz, girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak sahayı sedyeyle terketti.
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.
Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.
Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil olacak.
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