Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sakatlandı!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta Dorukhan Toköz, girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak sahayı sedyeyle terketti.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 22:03
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sakatlandı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.

Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.

Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil olacak.


dorukhan toköz sakatlık trabzonspor Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig süper lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler