Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 16:46
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
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Trabzonspor, genç oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

Genç oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.


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