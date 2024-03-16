Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı.
Trabzonspor, genç oyuncusu Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, 'Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."
Genç oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.
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