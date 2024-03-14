Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:47
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şu şekilde;

Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın

Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker

Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler


Halil Umut Meler haberleri trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmak istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmak istiyoruz
Fenerbahçe Başkanlığına devam edecek mi? Ali Koç'tan yanıt!

Fenerbahçe Başkanlığına devam edecek mi? Ali Koç'tan yanıt!
Transfer çalışmaları başladı: Trabzonspor'a Hırvat sol bek!

Transfer çalışmaları başladı: Trabzonspor'a Hırvat sol bek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Hayranlarını üzecek haber geldi: Kızılcık Şerbeti'nde iki flaş ayrılık

Hayranlarını üzecek haber geldi: Kızılcık Şerbeti'nde iki flaş ayrılık
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
En mutlu ülkeler listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

En mutlu ülkeler listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu

Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’