Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şu şekilde;
Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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