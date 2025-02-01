Trabzonspor'da galibiyet hasreti artıyor!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 18:26

Güncelleme: 01.02.2025 - 18:26

Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.