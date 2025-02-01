Trabzonspor'da galibiyet hasreti artıyor!
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.
Etiketler: #trabzonspor #Trendyol Süper Lig #kayserispor
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