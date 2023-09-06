Trabzonspor'da hedef Emmanuel Dennis!
Trabzonspor Kulübü transferin son günlerine yaklaşırken ataklarına devam ediyor. Bordo mavili takım, Premier Lig'den Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Yeni transfer Batista Mendy'i bu gece şehre getirecek olan Bordo Mavililer forvet transferi için de Onuachu ile ciddi şekilde ilgileniyor.
61saat'te yer alan habere göre, bu iki oyuncuyla beraber yabancı kotasını dolduracak olan Trabzonspor'un gündemine son olarak Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ismi geldi.
Scout ekibi oyuncunun transferi için kulübe olumlu rapor verdi.
Oyuncuyu alternatifler arasında alan ve girişimlerde bulunan Trabzonspor, yabancı kotasında yer açması halinde hamle yapacak.
Öte yandan oyuncuyla Katar'dan Al Tai takımının da ilgilendiği ifade edilirken bu transferinde olumsuz seyir ettiği gelen bilgiler arasıda.
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