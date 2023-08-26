Trabzonspor'da iki isme tepki!

Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor mücadelesinde Umut Bozok ve Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:44
Trabzonspor'da iki isme tepki!
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Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşülmesinin ardından bazı oyunculara tepki gösterdi.

Bordo-mavili tribünler, 2-0'ın ardından Umut Bozok'u ıslıkladı.

Trabzonspor'da bazı taraftarlar, Uğurcan'a da tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise bu dakikalarda milli kaleciye alkışla destek verdi.


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