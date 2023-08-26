Trabzonspor'da iki isme tepki!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:44

Güncelleme: 26.08.2023 - 20:44

Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşülmesinin ardından bazı oyunculara tepki gösterdi.

Bordo-mavili tribünler, 2-0'ın ardından Umut Bozok'u ıslıkladı.

Trabzonspor'da bazı taraftarlar, Uğurcan'a da tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise bu dakikalarda milli kaleciye alkışla destek verdi.