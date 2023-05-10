Trabzonspor'da Nenad Bjelica eski öğrencisini istiyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'in transfer edilmesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:30
Trabzonspor'da Nenad Bjelica eski öğrencisini istiyor
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Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Bjelica, eski öğrencisi Mislav Orsic’i istiyor.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Southampton’da fazla forma şansı bulamıyor.

Mislav Orsic

BAŞKAN MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Hırvat oyuncunun menajeriyle görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Karadeniz ekibinin, Orsic’i satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.


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