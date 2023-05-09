Trabzonspor'dan Akyazı'da muhteşem performans!
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Türkiye Kupası ve Avrupa'da ise evinde yaptığı toplam 22 maçın sadece 2'sini kaybetti. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada başarılı bir oyun ortaya koydu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda etkili bir performans ortaya koydu.
Karadeniz ekibi, 22 mücadelenin 15'inden galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşmada berabere kaldı.
LİGDE 7. SIRADA
Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı.
Nenad Bjelica
Karadeniz ekibi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı.
Sahasında 2,12 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koyarak 15 maçta 14 puan topladı ve 0,93 gibi düşük ortalamada kaldı.
GOLE GEÇİT YOK
Trabzonspor, sahasındaki 22 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapattı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 12 gol yiyerek kalesinde maç başına 0,54 gol gördü.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Trabzonspor, iç saha başarısını Avrupa kupalarında da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gösterdi.
Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını da sahasında 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u kendi evinde 3-0 yendi.
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