Trabzonspor'da Nicolas Pepe hareketliliği!
Trabzonspor'un Nicolas Pepe için sürpriz bir girişimde bulunduğu belirtildi.
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı belirtildi.
Foot Mercato'nun haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.
Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.
Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.
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