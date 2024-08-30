Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!

Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:34
Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!
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Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.

Bordo mavili takımın tecrübeli teknik adamı ikna etmek için uğraş verdiği belirtildi.


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