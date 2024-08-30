Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!
Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istiyor.
Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.
Bordo mavili takımın tecrübeli teknik adamı ikna etmek için uğraş verdiği belirtildi.
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