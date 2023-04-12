Trabzonspor'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile görüşüldü...

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 12.04.2023 - 17:51

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ederken; flaş bir iddia gündeme geldi.

Sporx'te yer alan haberde, Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği ismin de Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi.

"BÜYÜK ORANDA ANLAŞTILAR"

Bu arada yayıncı kuruluş yorumcularından Olcay Çakır, Trabzonspor'un Pirlo ile yaptığı görüşmede büyük oranda anlaştığını duyurdu. Canlı yayında konuşan Çakır "Trabzonspor, dün akşam Andrea Pirlo ile VavaCars Fatih Karagümrük yönetiminden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdi. Nihai karar, kısa bir süre içerisinde verilecek fakat büyük ihtimalle Andrea Pirlo ile anlaşıldı." ifadelerini kullandı.