Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas kararı: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 28 yaşındaki Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 18:31
Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas kararı: Resmen açıklandı!
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Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

2023/2024 sezonunda Trabzonspor'un kadrosuna katılan Yunan oyuncu, 35 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.


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