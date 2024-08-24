Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geldi!

Trabzonspor'un Clermont'tan transfer ettiği Muhammed Cham, gece 03:00 sularında şehre geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 09:11
Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geldi!
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Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir temaslarda bulunduğu Muhammed Cham'ı Trabzon'a getirdi. Gece 03:00 sularında şehre gelen Cham, ilk açıklamalarını yaptı.

Çok heyecanlı olduğunu aktaran Muhammed Cham, "Süreç çok üzün sürdü ama nihayet sonuçlandı. Uzun süredir Almanya’da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim ama önemli olan hocamın benden ne istediği olacak. Hocamız ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor’dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı" dedi.

Muhammed Cham sağlık kontrollerinin ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.


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