Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Weghorst için ayrılık açıklaması
Burnley'nin Sunderland ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Wout Weghorst'un takımdan ayrılması bekleniyor.
Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Sunderland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Parker, maç kadrosunda yer almayan Dara O'Shea için "Takımdan ayrılacak" dedi.
"DAHA İYİ OLACAĞINA KARAR VERDİM"
İngiliz basınındaki haberde O'Shea ile birlikte kadroda yer almayan Benson Manuel ve Wout Weghorst'un da takımdan ayrılacağı belirtildi.
Parker, iki oyuncu için, "Kadroda olmamalarının en iyisi olacağına karar verdim" ifadelerini kullandı.
Weghorst'un adı son dönemde Türkiye'den Trabzonspor ile anılıyor.
32 yaşındaki Wout Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hollandalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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