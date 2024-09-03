Trabzonspor'da Trezeguet resmen ayrıldı
Trabzonspor, Trezeguet'in sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Trezeguet'in sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, Al Rayyan FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Katar ekibi Al Rayyan, Trezeguet transferi için Trabzonspor'a kiralama bedeli ödemeyecek.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 28 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol 6 asistlik performans göstermişti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
- Trabzonspor'da Trezeguet resmen ayrıldı
- Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilere görev
- Ahmet Kaplan kimdir?
- Aysel Önder, Paris'te gümüş madalya kazandı!
- Fenerbahçe finansal raporunu KAP'a bildirdi!
- Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'de
- Joao Mario, İstanbul'a geldi
- Tarihi karar! Teknik direktörler greve gidiyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Bu sefer 24 kat artırdılar
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Mustafa Kemal'in askerleriyiz
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?