Trabzonspor'da Trezeguet resmen ayrıldı

Trabzonspor, Trezeguet'in sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 22:14
Trabzonspor'da Trezeguet resmen ayrıldı
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Trabzonspor, Trezeguet'in sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, Al Rayyan FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Katar ekibi Al Rayyan, Trezeguet transferi için Trabzonspor'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 28 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol 6 asistlik performans göstermişti.


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