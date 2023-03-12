Alanya Kestelspor trafik kazası yaptı: 15 yaralı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:32

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 12:13

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

CAN KAYBI YOK

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp başkanı Levent Uğur, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Uğur, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Kaza biraz ağır oldu. Ama şükürler olsun can kaybımız yok. Hastanede oyuncuların, teknik heyetin, hocamızın tedavileri sürüyor. Bir oyuncumuzun Antalya'ya nakli gerçekleşti, ameliyata orada alınacak. Bir oyuncumuz burada ameliyata alındı. Kesik ve yaraları olan oyuncularımız var. Yatarak tedavileri sürüyor. Alanya'ya girişte, yolun kaygan olmasından kaynaklanan bir trafik kazası oldu. Otobüsümüz maalesef Alanya girişinde bariyerlere çarptıktan sonra, karşıdaki duvara çarpıp, ondan sonra 100-150 metre sürüklenerek bir yere vurmuş. Oyuncuların içerisinden patlayan camlardan dışarı çıkanlar olmuş. Camın üzerinde sürüklenen olmuş, o camın ve asfaltın vermiş olduğu kesik yaralarına doktorlar müdahale ediyor. Bir oyuncumuz ameliyata giriyor, biri sabah girdi. Birinin de Antalya'ya sevki gerçekleşti. Mikrocerrahi gerekiyor, elinde ciddi sıkıntı var. Sağ olsun herkes aradı, sordu. Herkes yanımızda" ifadelerini kullandı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.