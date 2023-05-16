Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile sözleşme yenileyeceği kaydedildi.
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, Bakasetas’a yeni sözleşme teklif etme hazırlığında...
BJELICA'NIN RAPORU DOĞRULTUSUNDA...
Yunan futbolcunun 2024’te bitecek sözleşmesinde bir miktar artışa gidilip uzatılması planlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu ile bazı Avrupa kulüpleri yakından ilgileniyor.
Bordo-mavili kulüp, yüksek bedelli bir teklif gelmemesi halinde teknik direktör Bjelica’nın da raporu doğrultusunda Bakasetas’ı takımda tutmayı planlıyor.
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