Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas hamlesi!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:14

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:17

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, Bakasetas’a yeni sözleşme teklif etme hazırlığında...

BJELICA'NIN RAPORU DOĞRULTUSUNDA...

Yunan futbolcunun 2024’te bitecek sözleşmesinde bir miktar artışa gidilip uzatılması planlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu ile bazı Avrupa kulüpleri yakından ilgileniyor.

Bordo-mavili kulüp, yüksek bedelli bir teklif gelmemesi halinde teknik direktör Bjelica’nın da raporu doğrultusunda Bakasetas’ı takımda tutmayı planlıyor.