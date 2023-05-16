2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas hamlesi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

Hayri Güner
Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:14
Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas hamlesi!
Abone Ol google-news

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, Bakasetas’a yeni sözleşme teklif etme hazırlığında...

BJELICA'NIN RAPORU DOĞRULTUSUNDA...

Yunan futbolcunun 2024’te bitecek sözleşmesinde bir miktar artışa gidilip uzatılması planlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu ile bazı Avrupa kulüpleri yakından ilgileniyor.

Bordo-mavili kulüp, yüksek bedelli bir teklif gelmemesi halinde teknik direktör Bjelica’nın da raporu doğrultusunda Bakasetas’ı takımda tutmayı planlıyor.


anastasios bakasetas nenad bjelica trabzonspor

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Nenad Bjelica, Fenerbahçe sınavına hazır

Trabzonspor'da Nenad Bjelica, Fenerbahçe sınavına hazır
Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Nenad Bjelica raporu hazırladı: Trabzonspor 8 ismi transfer edecek!

Nenad Bjelica raporu hazırladı: Trabzonspor 8 ismi transfer edecek!

En Çok Okunan Haberler