Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 16.12.2023 - 09:53

Trabzonspor, kulübün resmi sitesinden sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir."

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.