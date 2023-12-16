Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması!
Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.
Trabzonspor, kulübün resmi sitesinden sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.
İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:
"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir."
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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