Trabzonspor'dan Benkovic açıklaması! 'Kırık!'

Trabzonspor, AEK maçında darbe alan Filip Benkovic'in burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:28
Trabzonspor'dan Benkovic açıklaması! 'Kırık!'
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Trabzonspor, AEK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Filip Benkovic'in durumuna dair açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Benkovic'in burnunda kırık tespit edildiği aktarıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir"


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