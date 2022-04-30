Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye '2010-2011' göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkmaya hazırlanırken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 20:13
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye '2010-2011' göndermesi!
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Trabzonspor, şampiyonluk maçına çıkarken ilginç bir paylaşımda bulundu.

Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından geçmiş şampiyonluklar paylaşılırken 2010-2011 sezonu da hatırlatıldı.

Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şu şekilde:


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