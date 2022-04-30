Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye '2010-2011' göndermesi!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkmaya hazırlanırken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor, şampiyonluk maçına çıkarken ilginç bir paylaşımda bulundu.
Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından geçmiş şampiyonluklar paylaşılırken 2010-2011 sezonu da hatırlatıldı.
Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şu şekilde:
????????????????! #ŞampiyonlaraSaygıyla ?? pic.twitter.com/q2FPG792AN— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022
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