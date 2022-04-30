Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama: Taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi!

30 Nisan 2022 Cumartesi, 19:40

Trabzon'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor.

Bordo mavili taraftarlar, takımlarını stadyum girişinde meşalelerle coşkulu bir şekilde karşıladı. 'Şampiyon Trabzon' tezahüratlarında bulunan taraftarlar uzun süre takımlarını alkışladı.

KARADAN VE HAVADAN KENTE AKIN ETTİLER

Trabzon Havalimanı'nda ise maça ve kutlamalara gelenleri taşıyan uçaklar yoğunluk oluşturdu.

Bir özel uçağın gövdesine ise, 'Şampiyon Trabzonspor' yazıldığı görüldü. Bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve deniz yoluyla teknelerle ulaştı. Stadyum çevresinde taraftarlar maç saatine kadar horon oynayarak eğlendi.