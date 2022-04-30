38 yıl aranın ardından şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor 2-2 Antalyaspor
Nefes kesen maçta 3. dakikada bordo-mavili oyuncu Cornelius gol perdesini araladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 51. dakikada Ndao skoru eşitleyen golü attı. 55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 62. dakikada Dorukhan Toköz, takımının ikinci golünü attı. 80. dakikada sahneye çıkan Haji Wright, skoru 2-2'ye getirdi.
Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de göreve başlayan tecrübeli teknik direktör 535 günde bordo mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandıracak. Trabzonspor Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzelerine götürdü.
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