38 yıl aranın ardından şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

Trabzonspor’da 1.5 yıl önce göreve başlayan Abdullah Avcı, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile başladığı, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'la devam eden kariyeri boyunca ilk kez şampiyonluk kupası kaldırdı.