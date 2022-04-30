38 yıl aranın ardından şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:45
<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu garantiledi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu garantiledi.

<p>Nefes kesen maçta 3. dakikada bordo-mavili oyuncu Cornelius gol perdesini araladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 51. dakikada Ndao skoru eşitleyen golü attı. 55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 62. dakikada Dorukhan Toköz, takımının ikinci golünü attı. 80. dakikada sahneye çıkan Haji Wright, skoru 2-2'ye getirdi.</p>

Nefes kesen maçta 3. dakikada bordo-mavili oyuncu Cornelius gol perdesini araladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 51. dakikada Ndao skoru eşitleyen golü attı. 55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 62. dakikada Dorukhan Toköz, takımının ikinci golünü attı. 80. dakikada sahneye çıkan Haji Wright, skoru 2-2'ye getirdi.

<p>2-2'lik skorun ardından 77 puana ulaşan bordo-mavililer, Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyon oldu. </p>

2-2'lik skorun ardından 77 puana ulaşan bordo-mavililer, Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyon oldu. 

<p>Trabzonspor’da 1.5 yıl önce göreve başlayan Abdullah Avcı, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile başladığı, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'la devam eden kariyeri boyunca ilk kez şampiyonluk kupası kaldırdı. </p>

Trabzonspor’da 1.5 yıl önce göreve başlayan Abdullah Avcı, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile başladığı, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'la devam eden kariyeri boyunca ilk kez şampiyonluk kupası kaldırdı. 

<p>Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de göreve başlayan tecrübeli teknik direktör 535 günde bordo mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandıracak. Trabzonspor Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzelerine götürdü.</p>

Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de göreve başlayan tecrübeli teknik direktör 535 günde bordo mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandıracak. Trabzonspor Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzelerine götürdü.

<p>1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1975-76 sezonunda yaşayan bordo-mavililer 7. şampiyonluğuna Abdullah Avcı yönetiminde ulaştı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/k2KEMvZeCoarLexQcxz?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1975-76 sezonunda yaşayan bordo-mavililer 7. şampiyonluğuna Abdullah Avcı yönetiminde ulaştı.

<p>Avcı yönetiminde bu sezon 35 maça çıkan Trabzonspor, 22 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.</p>

Avcı yönetiminde bu sezon 35 maça çıkan Trabzonspor, 22 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.

<p>Trabzonsporlu taraftarlar maç bitmeden sahaya girdi. Bordo-mavili taraftarlar, güvenlik görevlileri eşliğinde sahadan çıkarıldı. </p>

Trabzonsporlu taraftarlar maç bitmeden sahaya girdi. Bordo-mavili taraftarlar, güvenlik görevlileri eşliğinde sahadan çıkarıldı. 

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